В Харькове вынесли приговор за госизмену 84-летнему ученому, - СМИ

Источник: Українські новини

Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил к 12 годам заключения харьковского ученого Мехти Логунова. Его обвинили в государственной измене.

Как считают репортеры, особенность данного дела в том, что подсудимому 84 года. Поэтому 12-летний тюремный срок для него является, по сути, пожизненным заключением.

При этом 12-летний приговор 84-летнему Мехти Логунову засекречен. Для общественности же прокуратура области сообщила, что пенсионер собирал секретные сведения об оборонных заказах Украины.

"Прокуратура доказала, что это были секретные сведения, принадлежащие научным учреждениям, содержащие государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Сам Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в ХАДИ (Харьковский автодорожный институт), защитил кандидатскую диссертацию.

По версии следователя СБУ Константина Подгорного, Логунов при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и в неустановленном месте получил от не установленных следствием представителей Российской Федерации задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны.

Хотя Мехти Логунов, по версии следствия, так и не передал полученные на флешке документы российским заказчикам, он получил 12 лет тюрьмы.

В 2014 году Мехти Логунов был активным участником харьковского "антимайдана".