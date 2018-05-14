В Харькове задержали продавцов оружия

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины пресекла незаконный сбыт вывезенных с Донбасса оружия и боеприпасов. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 14 мая.

Отмечается, что два жителя Харькова продавали патроны к автомату и пулемету Калашникова, самозарядному карабину СКС, а также боевые гранаты. СБУ задокументировала несколько фактов незаконной реализации оружия представителям криминальных кругов.

"Сотрудники СБ Украины задержали двух злоумышленников в областном центре при попытке сбыта двух гранат Ф-1, РГД-5 и патронов калибра 7,62 мм. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ продолжают неотложные следственно-оперативные действия.