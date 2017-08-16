16.08.2017
В Харьковской обл. осудили мужчину, который на кладбище растлил двоих семилетних девочек
Источник: 112.ua
В Харьковской обл. к семи годам лишения свободы приговорили мужчину, который растлил двух 7-летних девочек на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Следствием было установлено, что в июле 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по улице. В одном из дворов он увидел двух семилетних сестер. Затем злоумышленник позвал девочек к себе, взял за руки и повел на кладбище, где развращал их.
Также в ходе расследования следователями были установлены эпизоды развращения еще трех несовершеннолетних девушек в 2015-2016 годах. Эти эпизоды тоже были доказаны судом.
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