В Харьковской обл. осудили мужчину, который на кладбище растлил двоих семилетних девочек

Источник: 112.ua

В Харьковской обл. к семи годам лишения свободы приговорили мужчину, который растлил двух 7-летних девочек на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Следствием было установлено, что в июле 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по улице. В одном из дворов он увидел двух семилетних сестер. Затем злоумышленник позвал девочек к себе, взял за руки и повел на кладбище, где развращал их.

Также в ходе расследования следователями были установлены эпизоды развращения еще трех несовершеннолетних девушек в 2015-2016 годах. Эти эпизоды тоже были доказаны судом.