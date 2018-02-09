09.02.2018
В Харьковской области ребенок нашел боевую гранату возле детского сада
Источник: Українські новини
9 февраля 8-летний мальчик нашел ручную гранату Ф-1 возле игровой площадки детского сада. Об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС.
О находке сообщила мама ребенка, который направлялся из дома в школу и наткнулся на нее. Он рассказал, что под тротуарной бетонной плитой в канаве лежит ржавый металлический предмет, напоминающий взрывное устройство, которое он видел на рисунке.
Специалисты по Дергачевского райуправления Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. На место происшествия была направлена пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области. Они изъяли гранату и обезвредили ее на специально отведенной подрывной площадке за пределами города.
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