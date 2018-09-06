В Харьковской области упал пожарный вертолет

Источник: Корреспондент.net

В Красноградском районе Харьковской области в четверг, 6 сентября, упал вертолет ГСЧС. Об этом сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в области Сергей Чиж, передает Интерфакс-Украина.

"Погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь. В настоящее время следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области и прокуратура проводят осмотр места происшествия", - рассказал Чиж.

Как сообщили KHARKIV Today местные жители, вертолет упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.

Отметим, вертолет МИ-8, по состоянию на утро, осуществил 12 сбросов воды – 24 тонны.