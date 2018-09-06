06.09.2018
В Харьковской области упал пожарный вертолет
Источник: Корреспондент.net
В Красноградском районе Харьковской области в четверг, 6 сентября, упал вертолет ГСЧС. Об этом сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в области Сергей Чиж, передает Интерфакс-Украина.
"Погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь. В настоящее время следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области и прокуратура проводят осмотр места происшествия", - рассказал Чиж.
Как сообщили KHARKIV Today местные жители, вертолет упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.
Отметим, вертолет МИ-8, по состоянию на утро, осуществил 12 сбросов воды – 24 тонны.
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