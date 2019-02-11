В Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами

Источник: Українські новини

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры 9 февраля задержали подозреваемых в серии хищений из железнодорожных цистерн нефтепродуктов государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" в Харьковской области.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

По данным следствия, схему хищения нефтепродуктов из железнодорожных цистерн Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти наладил 40-летний житель Балаклейского района.

К преступной деятельности он привлек еще 3 знакомых, один из которых - работник железнодорожной станции.

"По предварительным данным, железнодорожник создавал все необходимые условия для кражи нефтепродуктов: отправлял цистерны на отдаленные пути, где его сообщники могли беспрепятственно действовать, указывал, где находится конкретный вид нефтепродуктов: газовый конденсат, бензин, дизельное топливо и тому подобное", - говорится в сообщении.

Другие участники группы с помощью специального оборудования раскрывали цистерны и сливали украденное в специально оборудованные резервуарами автомобили.

Кражи совершались 2-3 раза в неделю в темное время суток, каждый раз злоумышленники сливали около 2 тонн нефтепродуктов.

9 февраля двух членов преступной группы задержали при попытке похитить из железнодорожной цистерны 7 тонн газового конденсата стоимостью около 100 тыс. гривен.

В ходе обысков у членов преступной группы обнаружили и изъяли подготовленные для реализации нефтепродукты, специально оборудованные транспортные средства, средства для взлома цистерн, гибкие трубпроводы.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, причинившая существенный ущерб потерпевшему).

Решается вопрос о переквалификации преступных действий на ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, совершенная организованной группой в особо крупных размерах).