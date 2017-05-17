В Херсоне напали на гей-парад

Источник: КорреспонденТ.net

В Херсоне 17 мая прошел Марш против дискриминации. Благодаря сотне работников полиции удалось избежать столкновений между противниками шествия и участниками. Об этом сообщает Типичный Херсон.

Марш прошел по пешеходной улице Суворова в самом центре Херсона. Участников шествия против дискриминации было не более 20 человек.

По словам очевидцев, участники марша успели пройти только 100 метров, когда на них попыталась напасть группа из 30 человек спортивного телосложения.

Чтобы обезопасить активистов полиция окружила их, посадила в «автозак» и увезла с места происшествия.