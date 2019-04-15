В Херсоне загорелась типография

Источник: Корреспондент.net

В Херсоне произошел пожар в здании городской типографии.

Отмечается, что возгорание произошло в соседнем помещении с типографией, на втором этаже.

На месте происшествия работает несколько пожарных машин. Движение транспорта по улице Университетской затруднено из-за задымления.

Огонь охватил первый этаж.