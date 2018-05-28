28.05.2018
В Херсонской области горит 100 га леса
Источник: Корреспондент.net
Возле села Раденск Херсонской области горит лес на пощади 100 га. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
Пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники.
По данным ведомства, в момент начала пожара, около 13:30 сегодняшнего дня, огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га с переходом в верховой пожар.
По состоянию на 18:00 пожар распространился на площадь около 100 га, верховой пожар бушует на площади 50 га.
Тушение осложняется сильными порывами ветра.
На месте пожара развернут передвижной пункт управления.
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