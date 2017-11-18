В Херсонской области отец убил сына, а тело закопал под полом

Источник: Корреспондент.net

В Херсонской области отец забил молотком до смерти своего сына, а тело спрятал под полом в своем доме.

В полиции рассказали, что эта история произошла в Голой Пристани. Сообщение в полицию поступило от знакомого семьи. Он сказал, что волнуется за своего друга, который живет с отцом и больше недели не выходит на связь. Заявитель также рассказал, что с отцом у пропавшего были крайне напряженные отношения. Отец все рассказал, что его сын якобы уехал в Москву на заработки.

Правоохранителей, когда они пришли в дом к пенсионеру услышали в доме трупный запах.

Также их насторожило поведение пенсионера. Полицейские предположили, что тело пропавшего может находиться в доме, поэтому на место прибыла следственно-оперативная группа.

В одной из комнат был разобран пол, под которым был песок. Именно оттуда шел запах.

"Когда полицейские начали копать, то на глубине полутора метров обнаружили матрас, а внутри тело человека с признаками насильственной смерти. После этого пенсионер признался в убийстве сына, которое совершил почти две недели назад", — сообщил начальник сектора уголовного розыска Голопристанского отделения полиции Дмитрий Григораш.

Мужчина пояснил, что постоянно ссорился с сыном, тот его якобы унижал. После очередной ссоры сын лег спать, а отец взял молоток и несколько раз ударил его по голове. Тело завернул в матрас и закопал в песок под пол.

Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.