В Иерусалиме начался суд по делу жены премьер-министра Израиля

Источник: DW

Суд в Иерусалиме в воскресенье, 7 октября, начал процесс по делу супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху. По данным стороны обвинения, с 2010 по 2013 годы жена премьер-министра за счет государственного бюджета заказала в известных ресторанах Иерусалима сотни блюд под предлогом отсутствия в резиденции Нетаньяху поваров.