В Индии открыли самую высокую в мире статую

Источник: DW

В индийском штате Гуджарат в среду, 31 октября, торжественно открыт памятник Сардару Валлабхаи Пателю - государственному деятелю и борцу за независимость страны. Высота бронзового монумента составляет 182 метра, таким образом он стал самой высокой статуей в мире.

На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Именно по его инициативе и возведен монумент, который вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Таким образом Моди хотел создать противовес династии Неру - Ганди, которая имеет большое политическое влияние в Индии. Проект памятника критиковали за высокую стоимость: затраты на его сооружение составили в пересчете около 400 млн евро.