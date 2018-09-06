В Индии отмечают снятие запрета на однополый секс

Источник: Українські новини

Видео празднований опубликовало на Youtube новостное агентство AFP.

Как сообщает NDTV, в стране была отменена статья Уголовного кодекса под номером 377. Она регламентировала наказание за "неестественные преступления", к которым относилась и однополая связь, по ней представителей ЛГБТ могли заключить на срок до 10 лет.

Судья Верховного суда Индии Дипак Мисра назвал запрет на гомосексуальную связь нелогичной и неоправданной.

Представители ЛГБТ-сообщества радостно восприняли новость. Некоторые из них открыто выражают эмоции, плача и обнимая своих партнеров.