В Ираке готовятся судить сотни вероятных боевиков ИГ

Источник: DW

В Ираке готовится судебный процесс в отношении сотен предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Речь идет о почти 900 иракцах, которых представители "Демократических сил Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) задержали в течение последних месяцев на территориях, находившихся под контролем джихадистов, и впоследствии отправили на родину. Иракской стороне переданы записи их допросов, заявил представитель судебных властей агентству AFP в воскресенье, 14 апреля.

По его словам, суд, который рассматривает связанные с терроризмом дела, начал назначать даты заседаний. Ранее несколько тысяч иракцев уже предстали перед судом из-за причастности к террористической группировке. Сотням человек были вынесены смертные приговоры.

ИГ потеряло последний бастион в Сирии

В марте последний бастион ИГ в Сирии был захвачен курдскими военизированными формированиями, которых поддерживает возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция. SDF заявили о "полном уничтожении так называемого халифата". Курды неоднократно призывали власти стран, чьи граждане находятся в рядах ИГ, вернуть их на родину.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.