18.02.2019
В Ираке многодетная мать родила семерню
Источник: Корреспондент.net
В Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети, включая шесть девочек и одного мальчика, здоровы и чувствуют себя хорошо.
Отец детей, Юсеф Фадаль, признался, что с возлюбленной они заводить детей не планировали. Еще до рождения семерни они воспитывали троих, и новая беременность женщины оказалась неожиданностью.
Многодетная мать, в настоящее время, находится в стабильном состоянии. За ней наблюдают специалисты.
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