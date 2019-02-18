В Ираке многодетная мать родила семерню

Источник: Корреспондент.net

В Ираке в больнице провинции Дияла 25-летняя женщина родила семерню естественным путем. Дети, включая шесть девочек и одного мальчика, здоровы и чувствуют себя хорошо.

Отец детей, Юсеф Фадаль, признался, что с возлюбленной они заводить детей не планировали. Еще до рождения семерни они воспитывали троих, и новая беременность женщины оказалась неожиданностью.

Многодетная мать, в настоящее время, находится в стабильном состоянии. За ней наблюдают специалисты.