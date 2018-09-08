В Ираке подожгли консульство Ирана и мэрию города
Источник: Корреспондент.net
В иракском городе Басре протестующие штурмовали консульство Ирана, а перед этим подожгли здание мэрии, сообщает Reuters.
Демонстранты ворвались и начали разрушать офисы консульства. Также дипмиссию забросали огнем. Как сообщили источники в службе безопасности, консульство было пустым, когда ворвалась толпа.
По данным Анадолу, 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра. Порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.
Меньшие протесты в знак солидарности с Басрой произошли в ряде других городов, включая Кербелу и Багдад.
Демонстранты ворвались и начали разрушать офисы консульства. Также дипмиссию забросали огнем. Как сообщили источники в службе безопасности, консульство было пустым, когда ворвалась толпа.
По данным Анадолу, 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра. Порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.
Меньшие протесты в знак солидарности с Басрой произошли в ряде других городов, включая Кербелу и Багдад.