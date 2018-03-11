В Иране разбился частный турецкий самолет, погибли 11 человек

Источник: 112.ua

В воскресенье, 11 марта, В Иране разбился частный турецкий самолет, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.

Согласно сообщению, самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул. Он упал в районе города Шахре-Корд и загорелся.