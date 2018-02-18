18.02.2018
В Иране разбился пассажирский самолет
Источник: Корреспондент.net
В Иране разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 66 человек.
Граждан Украины не было на борту самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Тwitter в воскресенье, 18 февраля.
"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.
Новости раздела
Мир
18.02.2018
В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
Председатель конференции Вольфганг Ишингер пригласил всех присутствующих через год встретиться и проверить, удалось ли достичь успеха.
Мир
18.02.2018
Миротворцы на Донбассе: Минск назвал условия
В случае договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным Беларусь готова выполнять миротворческую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.
Мир
17.02.2018
Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ
После погрома офиса Российского центра науки и культуры в Киеве представителями организации С14, на место прибыли наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.
Мир
17.02.2018
Польша разочарована итогами переговоров Розенко с вице-премьер-министром Польши
Польша разочарована итогами переговоров вице-премьер-министра Павла Розенко с вице-премьер-министром, министром культуры и национального достояния Польши Петром Глинским и требует отмены моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.
Мир
17.02.2018
Турцию обвиняют в газовой атаке в районе Африна
Директор больницы в Африне рассказал, что после того, как турецкая армия обстреляла один из поселков неподалеку от города, в госпиталь поступили 6 человек с симптомами удушья. В Анкаре отрицают применение ядовитого газа.
Мир
16.02.2018
Трамп прокомментировал обвинения США против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Росией нет, так как Москва начала антиамериканскую кампанию еще в 2014 году
Мир
16.02.2018
Нацотбор на Евровидение-2018: звездным гостем второго полуфинала станет представитель Франции
Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 звездным гостем станет представитель Франции - дуэт Madame Monsieur.
Мир
16.02.2018
13 россиян обвиняются во вмешательстве в выборы в США
Об этом сообщил спецпрокурор США по России Роберт Мюллер. Помимо 13 граждан РФ, обвинение предъявлено трем российским организациям.
Мир
16.02.2018
В Турции несколько журналистов получили пожизненные сроки
Ахмет и Мехмет Алтан, а также Назли Иличак признаны виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Репортеры без границ" возмущены решением турецкого суда.
Мир
15.02.2018
Президент Польши опротестовал положения с оборотами "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об ИНП
Закон еще должен проверить Конституционный суд Польши
Мир
15.02.2018
Видео дня: Китай активно готовится встречать Лунный Новый год-2018
Китай активно готовится встречать Новый год-2018 по Лунному календарю. Об этом стало известно из видео-трансляции в YouTube. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу и Харбин проводят различные световые шоу, чтобы приветствовать Лунный Новый год.
Мир
15.02.2018
Страны ЕС спорят о приеме западно-балканских государств
Еврокомиссия недавно представила стратегию расширения ЕС, предусматривающую прием в Евросоюз шести западно-балканских государств. Переговоры в Софии, однако, показали, что страны ЕС далеки от единодушия в данном вопросе.
Мир
15.02.2018
Российская армия может отказаться от смартфонов
Военнослужащим ВС России предложат использовать самые простые модели кнопочных телефонов. Новые правила могут начать действовать уже с 1 марта, сообщает "Коммерсант".
Мир
15.02.2018
Гройсман представил отчет Кабмина о проделанной за 2017 год работе
Сегодня, 14 февраля, Кабинет министров Украины одобрил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2017 году.
Мир
14.02.2018
В сети появился клип на совместную песню Эминема и Эда Ширана
Эминем выпустил клип на песню River, которая была записана совместно с британским музыкантом Эдом Шираном
Мир
14.02.2018
НАТО утвердило создание двух новых штабов
Новое командование Объединенных сил для Атлантики создано специально для защиты морских линий связи между Северной Америкой и Европой.
Мир
14.02.2018
США обещают новые санкции против России
В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время.
Мир
14.02.2018
Германия выделит на восстановление Ирака 350 млн долларов
Всего страны-доноры выделят на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в форме кредитов и инвестиций. Это, однако, в три раза меньше, чем просило правительство в Багдаде.
Мир
13.02.2018
Офис будущего: появилось новое видео из Apple Park
В ролике штаб-квартира "яблочной" компании показана практически достроенной. Однако все еще продолжается строительство и озеленение территории.
Мир
13.02.2018
США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины поставил завершение боевых действий в Украине в прямую зависимость от выбора Кремля.
Мир
13.02.2018
На традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро люди попытались обратить внимание на проблемы страны костюмами
Коррумпированного политика изобразили в костюме и с деньгами
Мир
13.02.2018
Страны НАТО увеличивают расходы на оборону
Восемь стран НАТО в нынешнем году потратят на оборону не менее 2 процентов ВВП, заявил генсек альянса Столтенберг. К 2024 году число таких стран увеличится до 15.
Мир
12.02.2018
Олимпиада-2018: количество заболевших чрезвычайно заразным норавирусом выросло до 194
Число заболевших норавирусом в поселке Олимпиады в Южной Корее выросло до 194. Об этом заявили организаторы Олимпиады.