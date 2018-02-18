В Иране разбился пассажирский самолет

Источник: Корреспондент.net

В Иране разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 66 человек.

Граждан Украины не было на борту самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Тwitter в воскресенье, 18 февраля.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.