В Испании нашли мертвым главу предвыборного штаба Ксении Собчак

Источник: Українські новини

В Испании нашли мертвым российского политтехнолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко.

Малашенко было 64 года, считается, что он покончил с собой, но официального подтверждения этой информации нет.

До этого, в середине февраля сообщалось о его госпитализации в Латвии.

При этом информацию о самоубийстве подтверждают главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и журналистка Ксения Собчак.

Игорь Малашенко был одним из основателей российского телеканала "НТВ", а также генеральным директором РГТРК "Останкино". В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО "Медиа-Мост", был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI.

Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.