В Испании предстанут перед судом бывшие лидеры Каталонии

Источник: DW

В Испании 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии предстанут перед судом. Девяти из них инкриминируется мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, сообщил Верховный суд в Мадриде в четверг, 25 октября. За попытку мятежа в Испании предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

По решению Верховного суда, на скамье подсудимых, в числе прочих, окажется бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. В настоящее время Жункерас вместе с целым рядом других лидеров каталонских сепаратистов находится в следственном изоляторе.

Суд, однако, не будет рассматривать дело бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, поскольку тот находится в изгнании в Бельгии, а испанское правосудие не позволяет вести подобный процесс в отсутствии обвиняемого. Верховный суд не назначил дату судебного процесса, однако, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Обострение конфликта

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как Пучдемон провел референдум об отделении этого региона от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость.

В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, однако так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости.