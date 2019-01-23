В Испании тысячи таксистов вышли на протесты

Источник: Корреспондент.net

В Мадриде и Барселоне проходит забастовка таксистов против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify.

По данным издания, забастовки таксистов начались 18 января. На этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам.

Таксисты заблокировали центр Мадрида (площадь Пуэрта-дель-Соль, улица Гран-Виа), значительно затруднив работу общественного транспорта (движение по некоторым маршрутам было отменено). В столице работают только около 100 таксистов.

Представители регионального правительства готовы идти на переговоры с ассоциацией таксистов Мадрида. В Барселоне уже прошло обсуждение условий, и онлайн-платформы Uber и Cabify могут покинуть рынок услуг города, если таксисты согласятся на предложенные правительством условия, которые оно объявит до 29 января.