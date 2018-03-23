В Испании выданы ордеры на арест Пучдемона и других лидеров сепаратистов

Источник: DW

Верховный суд Испании в пятницу, 23 марта, выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех каталонских политиков. Суд также выдал международный ордер на арест генсека партии "Левые республиканцы Каталонии" Марты Ровира, которая не явилась на заседание суда и, по информации испанских СМИ, находится в Швейцарии, не входящей в состав Евросоюза.

Вместе с тем суд принял решение заключить под стражу пять политиков, также обвиняемых в организации мятежа и растрате государственных средств - правонарушениях, за которые предусмотрено от 20 до 30 лет тюрьмы. Среди них - Жорди Турулл, сторонник отделения Каталонии от Испании и кандидат на пост главы региона.

Спорный референдум в Каталонии и реакция Мадрида

В декабре 2017 года Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона и четырех его сторонников, скрывающихся в Бельгии. Решение было принято в связи с тем, что все пятеро объявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах. 22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.