В Испании взорвалась нарколаборатория: есть жертвы и пострадавшие

Источник: КорреспонденТ.net

В результате взрыва в нарколаборатории в испанском городе Альканар (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония) произошел взрыв – погиб один человек, семеро пострадали 7 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает радио Cadena Ser.

Согласно информации издания, в среду вечером около 23.00 перед взрывом произошел пожар, разрушивший дом. Внутри находилось два человека: 1 погиб, второй доставлен в больницу с серьезными травмами.

Отмечается, что всего от ударной волны пострадали 12 близлежащих домов. Кроме того, 6 жителей соседних домов также пострадали, 3 получили медицинскую помощь на месте, еще 3 - доставлены в медучереждение.

Среди раненых - граждане Франции, Италии, Марокко и Испании. В данный момент, правоохранители расследуют причины взрыва. Так, инцидент мог произойти из-за утечки газа бутана.