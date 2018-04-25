В Испанию под видом колумбийских бананов ввезли 9 тонн кокаина

Источник: Українські новини

Полиция Испании обнаружила почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на МВД Испании.

Партию наркотиков весом 8,74 тонны нашли на борту грузового судна, которое в минувшую субботу зашло в юго-испанской порт Альхесирас.

Наркотики спрятали среди 1080 коробок бананов, которые были загружены в порту Турбо (Колумбия) и должны были быть доставлены в Барселону. Это - самая крупная партия наркотиков, изъятая в Испании и рекордная для Европы, найденная в одном контейнере.

После этого испанские полицейские в сотрудничестве с Европолом арестовали четырех человек в Испании и двух во французском городе Лион по подозрению в контрабанде наркотиков.

Альхесирас является крупнейшим грузовым портом Испании и основным пунктом, через который контрабандисты пытаются доставить кокаин в Европу. В январе испанские власти изъяли в порту 6 тонн кокаина.