В Италии нашли сотни золотых монет

Источник: Корреспондент.net

В итальянском городе Комо строители случайно нашли старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами. Об этом сообщает ТСН во вторник, 11 сентября.

Строители готовили землю, чтобы возводить фундамент нового дома, когда нашли каменный кувшин. Внутри лежало почти три сотни золотых монет.

Сейчас клад изучают археологи. Они говорят – часть монет изготовили еще в 474 году до нашей эры.