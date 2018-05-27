В Италии провалилась попытка сформировать правительство

Ранее итальянские СМИ передали, что камнем преткновения стала кандидатура министра экономики и финансов. Партия "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны. Однако президент Маттарелла отказался поддержать данного претендента из-за имиджа евроскептика, который закрепился за Савоной.

Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что не допустит дальнейших попыток повлиять на состав кабинета извне. "Если у нас будет уверенность, что мы можем действовать беспрепятственно, то я завтра" продолжу работу, подчеркнул он. В противном случае Италии могут грозить досрочные выборы.