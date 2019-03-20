В Италии водитель угнал и поджег школьный автобус

Источник: Корреспондент.net

Правоохранительные органы Италии задержали водителя, который умышленно поджог школьный автобус, в котором вез более полусотни детей на экскурсию.

Инцидент произошел утром 20 марта около Милана. По данным СМИ, 47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником в средней школе муниципалитета Крема и заявил, что собирается убить себя.

В районе муниципалитета Сан-Донато-Миланезе он остановил машину, выгнал детей, облил сиденья горючим и поджег. Свой поступок Усэйну назвал протестом против гибели мигрантов, которые пытаются добраться из Африки в Европу через Средиземное море.

"Я хотел остановить это, смерти в Средиземном море должны прекратиться", – заявил поджигатель полицейским.

В результате случившегося 12 детей и двое взрослых отравились дымом и были госпитализированы. На место происшествия прибыли вертолет, 11 "скорых", пожарные и карабинеры.