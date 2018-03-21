В Италии вышла книга Папы Римского

Источник: Корреспондент.net

В Италии во вторник, 20 марта, вышла новая книга Папы Римского Франциска Бог молод.

Она написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини. В книге Папа Франциск обращается к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".

Издательство Piemme отмечает, что его размышления "охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов".

Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье.