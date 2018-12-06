В Ивано-Франковске пьяный водитель сбил пешехода

Источник: Корреспондент.net

На улице Вовчинецкой в Ивано-Франковске в четверг, 6 декабря, водитель УАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину, сообщает Місто.

На видео видно, как после столкновения водитель автомобиля открыл дверь, посмотрел на потерпевшего и уехал. Пострадавший в это время сошел с дороги и сел на тротуар. Впоследствии его госпитализировали.

Отмечается, что патрульные полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, установили личность водителя и задержали его.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.