06.12.2018
В Ивано-Франковске пьяный водитель сбил пешехода
Источник: Корреспондент.net
На улице Вовчинецкой в Ивано-Франковске в четверг, 6 декабря, водитель УАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину, сообщает Місто.
На видео видно, как после столкновения водитель автомобиля открыл дверь, посмотрел на потерпевшего и уехал. Пострадавший в это время сошел с дороги и сел на тротуар. Впоследствии его госпитализировали.
Отмечается, что патрульные полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, установили личность водителя и задержали его.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.
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