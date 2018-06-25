В июле могут начаться переговоры Украины, России и ЕС по транзиту российского газа в Европу

Источник: Українські новини

Переговоры Украины, России и Европейского Союза с участием представителей правительств по транзиту российского газа в ЕС могут начаться в июле.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, уже в июле к переговорам, которые сейчас в рабочем порядке ведутся на уровне Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и компании "Газпром", собираются подключиться представители правительств Украины и России, а также Европейской комиссии.

Также источник сообщил, что после достижения договоренностей новым подписантом этого соглашения вместо "Нефтегаза" может стать публичное акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ").

При этом, по информации источника, российская сторона не настроена на переговоры в июле и намерена перенести встречу на октябрь.