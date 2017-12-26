В Израиле могут запретить криптовалютным компаниям выход на биржу

Источник: DW

Израильская служба надзора за финансовыми рынками (Israel Securities Authority, ISA) планирует запретить участие в торгах на Тель-Авивской фондовой бирже фирмам, использующим биткоины и другую криптовалюту. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил глава ISA Шмуэль Хаузер. С таким предложением Хаузер намерен выступить на заседании руководства ISA, которое состоится в начале января.

"До тех пор, пока отсутствует какая-либо нормативно-правовая база, мы сделаем так, что компании, бизнес которых основан прежде всего на криптовалютах, не смогут торговать на (Тель-Авивской. - Ред.) бирже", - заявил Хаузер. По его словам, запрет должен также затронуть компании, чьи акции уже котируются в Тель-Авиве. Глава ISA предостерег от колебаний курса электронных денег и выразил уверенность в том, что тот, кто инвестирует в них, не защищен надлежащим образом.

Эксперты: биткоин может обесцениться

Накануне специализированный портал Business insiderсообщил со ссылкой на аналитиков банка Morgan Stanley, что стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может опуститься до нуля. Это может произойти, если биткоин не будет активно использоваться в качестве платежного средства. По данным экспертов, в настоящее время только три из 500 крупнейших мировых интернет-магазинов принимают биткоин для расчетов. При этом год назад таких магазинов было пять.

Между тем после неожиданного падения до отметки ниже 13 тысяч долларов,произошедшего на прошлой неделе, курс биткоина снова восстановился. До снижения биткоин несколько недель дорожал, почти достигнув отметки в 20 тысяч долларов. Вечером 26 декабря эта криптовалюта снова подорожала и торговалась на биржевом порталеBitStamp в районе 16 000 долларов.

Биткоин - одна из более 1000 различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают на их нестабильность и небезопасность. 23 декабря немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткоины в связи с высокой волатильностью их курса.