В Израиле палестинец застрелил двух военных

Источник: Корреспондент.net

В Израиле в результате теракта погибли двое военнослужащих, и еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter в четверг, 13 января.

Отмечается, что стрельбу открыл палестинец. Он совершил нападение на людей на остановке автобуса.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убив двух израильтян, серьезно ранив одного, а также еще и других у Гиват Асафа к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы найдем его", – заявили военные.

Позже стало известно, что погибли военнослужащие армии Израиля.