В Израиле построили многоэтажное кладбище

Источник: Корреспондент.net

В Израиле появилось многоэтажное кладбище. Об этом говорится в сюжете канала 2+2.

Отмечается, что подземное 14-этажное кладбище построили из-за нехватки места под уже существующим.

Чтобы в него попасть, и живые, и мертвые должны совершить путешествие на специальном лифте.