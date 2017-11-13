13.11.2017
В Израиле построили многоэтажное кладбище
Источник: Корреспондент.net
В Израиле появилось многоэтажное кладбище. Об этом говорится в сюжете канала 2+2.
Отмечается, что подземное 14-этажное кладбище построили из-за нехватки места под уже существующим.
Чтобы в него попасть, и живые, и мертвые должны совершить путешествие на специальном лифте.
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