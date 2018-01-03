В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов

Источник: Корреспондент.net

Израильский кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Документ поддержали 52 депутата, против выступили 49, сообщается на сайте парламента страны.

"К смертной казни будут присуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции. Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить", – говорится в законопроекте.

Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекту также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью властей страны, а за терроризм должна быть введена высшая мера наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы "должны чувствовать полную тяжесть закона".