В Кабмине назвали дату подписи ЗСТ с Израилем

Источник: Корреспондент.net

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в первые месяцы 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов в четверг, 20 декабря.

"Правительство одобрило текст соглашения. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридически подписание состоится в первые месяцы 2019 года. Об этом уже есть договоренность с Государством Израиль", - сказал он.