В Кабмине назвали сроки отмены поездов в Россию

Источник: Корреспондент.net

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в Киеве в пятницу, 5 апреля.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас первый раз был больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно - 15-20% и этот тренд сохраняется... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", - сказал он.

По мнению Омеляна, все больше украинцев понимает, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше, работая при этом в гораздо более комфортных условиях, чем в России.

Ранее Укрзализныця заявляла об уменьшении периодичности курсирования поездов в Россию из-за падения спроса на это направление.

Перед этим министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что железнодорожное сообщение Украины с Россией будет непременно прекращено.