В Кабмине назвали угрозы безвизу с Евросоюзом

"О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры", - сказала она.

По словам вице-премьера, если происходит что-то из указанного, то ЕС через систему предупреждений может запустить механизм приостановления безвизового режима. "Пока мы справляемся со всеми нашими задачами", - подчеркнула она.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Украина и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках предоставленной со стороны ЕС визовой либерализации и только "положительно развивать этот тренд".

"То, что мы воспринимаем как данность, - безвиз для передвижения людей - будет частью нашей жизни и в дальнейшем", - убеждена она.