В Кабмине назвали угрозы безвизу с Евросоюзом
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз может приостановить безвизовый режим в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и разрушения антикоррупционной инфраструктуры. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет УНИАН в воскресенье, 21 апреля.
По словам вице-премьера, если происходит что-то из указанного, то ЕС через систему предупреждений может запустить механизм приостановления безвизового режима. "Пока мы справляемся со всеми нашими задачами", - подчеркнула она.
Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Украина и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках предоставленной со стороны ЕС визовой либерализации и только "положительно развивать этот тренд".
"То, что мы воспринимаем как данность, - безвиз для передвижения людей - будет частью нашей жизни и в дальнейшем", - убеждена она.