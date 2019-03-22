В Кабмине объявили эру бетонных дорог в Украине

Источник: Корреспондент.net

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о начале эры бетонных дорог в Украине. Об этом он сказал в пятницу, 22 марта, в Полтавской области, где строится четырехполосный бетонный автобан, сообщает пресс-служба ведомства.

Омелян проинспектировал ход работ на транспортной развязке в районе села Бутенки Кобелякского района Полтавской области.

"Это часть стратегического четырехполосного автобана Киев-Днепр, который мы сдадим до конца 2021 года. В Полтавской области этот автобан строится в бетоне, с гарантией 28 лет, а при соответствующем содержании он прослужит не менее 50 лет. Николаев-Кропивницкий, объездная Житомира - начинаем эру бетонных дорог в Украине, которые прокладываются с применением самых современных технологий", - сказал Омелян.

Работы на этой развязке ведутся в рамках государственного инвестиционного проекта по улучшению состояния автодороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка. На этом участке строится современная автодорога с цементобетонным покрытием, транспортная развязка в двух уровнях на пересечении автодорог М-22 Полтава - Александрия и Н-31 Днипро - Решетиловка, путепровод через железную дорогу в Кобелякском районе.

По словам Омеляна, на реализацию проекта за последние два года направлен рекордный объем средств: в 2017 году - 252 млн грн, в 2018 году - 1 млрд 41 млн 955 тыс. грн, в 2019 году планируется профинансировать 800 млн грн.

Отмечается, что толщина дорожной одежды бетонки вместе с уплотненным и стабилизированным грунтом - почти 1,5 м. Верхний слой (тяжелый бетон) - 26 см. На продольных и поперечных швах тяжелого бетона на глубине 13 см укладывают армирующие элементы - закладные штыри. Они не дают бетонным плитам смещаться после нарезки швов.