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26.10.2018

В Кабмине прокомментировали "дорогие" евробонды

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве экономического развития и торговли назвали очень успешным размещение евробондов на 2 млрд долларов. Об этом в пятницу, 26 октября, заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Конечно же, это успешное размещение. В очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все-таки собрать те 2 млрд долл., которые были запланированы в бюджете и о которых была договоренность в программе МВФ. Это даст возможность профинансировать расходы и также вернуться на финансовые рынки, и выпустить новые инструменты, перекредитовать старые", - сказал он.

По словам Нефедова, Украина должна быть постоянным игроком на финансовом рынке. "Чем более регулярно и профессионально страна это делает, тем это больше приводит к уменьшению рисков, лучшей возможности донести свою историю и понижению стоимости заимствований", - отметил замминистра.

При этом Нефедов считает, что общая ситуация на финансовых рынках довольно тяжелая, однако инвесторы оценивают историю Украины позитивно.

"Стоимость на этот раз больше предыдущей, состояние финансового рынка сейчас объективно тяжелое. Например, для Турции, которая недавно вышла на рынок и привлекла пятилетние бумаги под 7,5%, при том, что еще в начале года ставки привлечения были меньше 3%. Мы видим существенное ухудшение финансовой конъюнктуры, существенный рост стоимости американских казначейских бумаг, к которым выпуски всех друг стран так или иначе привязаны. Этого мы не можем контролировать", - подытожил замминистра.

Также он отметил, что размещение еврооблигаций должно позитивно повлиять на курс гривны.

Ранее стало известно, что вчера Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.

Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. Евробонды на $1,25 млрд, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75%.

 
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