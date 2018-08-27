В Кабмине рассказали, как снизят госдолг к 49% ВВП

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров Украины намерен до конца 2020 года снизить размер государственного долга до 49% ВВП. С этой целью предполагается достижение равномерного графика погашения долга с продолжением сроков основных выплат, говорится в Информационном вестнике правительства.

"Цель: до конца 2020 года снизить размер госдолга до 49% ВВП. Чтобы уменьшить долговую нагрузку на бюджет, правительство планирует достичь равномерного графика погашения долга с продолжением сроков основных выплат. Это позволит избежать пиковых выплат, излишне давящих на бюджет и отвлекающих значительный ресурс, который может быть направлен на проведение дальнейших структурных реформ", - говорится в тексте документа.

Указано, что для выполнения этой задачи Минфин постепенно будет увеличивать в структуре госдолга привлечение долгосрочного льготного финансирования, предусматривающего дальнейшее углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами.

"Такое сотрудничество позволяет привлекать дешевые кредиты, в том числе на инфраструктурные проекты, и усиливать экономический рост", - говорится в вестнике.

Как рассчитывают в правительстве, уменьшению долгов также будет способствовать запланированное увеличение заимствований в гривне (в том числе у международных инвесторов), что уменьшит риски роста долга при валютных колебаниях.

"Для этого Минфин начнет развивать внутренний рынок заимствований. В том числе будут созданы условия для иностранных инвесторов вкладывать средства в государственные ценные бумаги, номинированные в национальной валюте", - говорится в сообщении.

В Кабмине также подчеркнули, что расширение базы инвесторов и упрощение доступа для них на внутренний рынок заимствований должно уменьшить и стоимость займов, что также будет уменьшать долги и позволит избежать риска увеличения госдолга при курсовых колебаниях.

"Дешевые кредиты позволят ускорить экономический рост. Поэтому правительство планирует продолжить сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными правительствами по привлечению льготного кредитования. Упростит эту работу и улучшение рейтинга Украины как заемщика. Также в будущем это будет способствовать уменьшению стоимости займов", - отмечается в журнале.