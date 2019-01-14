В Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве

Источник: Корреспондент.net

Не менее четырех человек погибли и 90 ранены в результате мощного взрыва в Кабуле.

По данным местных правоохранителей, что погибли трое военнослужащих и один гражданский. Среде пострадавших 23 ребенка и 12 женщин.

Также отмечается, что взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.