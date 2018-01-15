В Калифорнии автомобиль залетел на верхний этаж здания

Источник: Українські новини

В Калифорнии автомобиль залетел на верхний этаж офисного здания - после того, как врезался в дорожный отбойник.

Авария произошла утром в воскресенье.

Оба человека, которые находились в авто, получили незначительные травмы.

Полиция рассказала американским СМИ, что водитель якобы употреблял наркотики и находится в больнице под наблюдением.

Один человек смог выбраться из машины самостоятельно, а другой - застрял там и больше часа ждал спасателей.

Также в результате аварии занялся небольшой огонь, который потушили пожарные.

Именно они распространили фотографии и обновляли информацию в течение дня. В частности, выложили фото того, как машину извлекают из здания.

Инцидент произошел в городе Санта-Ана, в 56 км к югу от Лос-Анджелеса.