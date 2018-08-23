В Каменском протестовали из-за отсутствия газа

Источник: Корреспондент.net

Несколько десятков жителей поселка Романково в четверг, 23 августа, собрались у здания каменского Горгаза с требованием назвать точные сроки возобновления газоснабжения нескольких тысяч домов, расположенных в частном секторе Каменского. Об этом пишет Сайт города Каменского.

Протестующие призвали руководителя Горгаза Григория Макуха спуститься к собравшимся и разъяснить положение.

Чиновник пояснил, что работы по восстановлению газоснабжения уже начались.

"Плановые отключения начались 6 августа. Мы обратились к головам районов, чтобы при их содействии мы выполнили работы быстрее. По состоянию на понедельник, 20 августа, в 209 домов Романково сотрудников Горгаза не впустили. На сегодняшний день допусков нет в 102 дома", - сказал он.

Макух подчеркнул, что оповестил представителей городской власти о ходе работ и поставил в известность мэра Каменского Андрея Белоусова о том, что газоснабжение будет восстановлено полностью в сентябре. Более точного графика нет.

Вскоре протестующие отправились на перекресток улицы Мурахтова и Кирпичного переулка, где перекрыли движение транспорта. Акция продолжалась около 20 минут. Около трех десятков протестующих создали живую цепь на пешеходном переходе. Люди пропускали машины, когда пробка становилась слишком большой.

После этого протестующие проследовали на проспект Тараса Шевченко, где перекрыли дорожное движение в обоих направлениях. Акция также продолжалась около 20 минут.

Следующим этапом акции стало посещение протестующими здания городского совета. Люди собрались в холле и потребовали от представителей власти выслушать их проблемы и претензии.

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