Найти

28.01.2019

В Канаде хоккеисты вышли в одежде с украинской символикой, а лед забросали колбасой

Источник: Українські новини

В канадском городе Давфин состоялась традиционная "Украинская ночь" (Ukrainian Night), во время которой хоккеисты местной команды "Давфин Кингз" (Dauphin Kings) вышли на лед в одежде с украинским трезубцем.

Городок Давфин – в провинции Манитоба, где много выходцев из Украины. Каждый год они организуют "Украинскую ночь", или "Вечер украинского наследия".

На этот раз право первого вбрасывания получил известный тренер Барри Троц. Однако бросал он не шайбу, а два куска колбасы.

Предки Барри Троц – тоже выходцы из Украины. А сам он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли – самый престижный трофей НХЛ с клубом "Вашингтон Кэпиталс". Перед тем как помощник тренера сборной Канады он побеждал на чемпионате мира 2003 года. Сейчас Барри Троц возглавляет "Нью-Йорк Айлендерс".

Во время перерыва в чемпионате на Матч всех звезд Барри Троц посетил городок Давфин. Он также вошел в раздевалку местной команды, которая и играла этот матч.

Кроме того, в матче во время "Украинской ночи" есть традиция забрасывать лед колбасой.

Новости раздела
Мир
28.01.2019
Илон Маск стал героем новых мемов
На этот раз предпринимателя высмеяли за фото с оружием. В итоге, интернет пестрит забавными изображениями.
Мир
28.01.2019
Операция США, ультиматум ЕС. Ситуация в Венесуэле
Николаса Мадуро оппозиция и американские союзники требуют провести досрочные выборы. На его стороне остается армия.
Мир
27.01.2019
В Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси
Украденная картина была выполнена в конце июня 2018 года. На черной двери белой краской Бэнкси изобразил силуэт в балахоне, который в скорбном жесте склонил голову вниз. В результате теракта в парижском концертном зале 13 ноября 2015 года погибли 130 человек.
Мир
27.01.2019
ВМС США пополнил ультрасовременный стелс-эсминец
Эсминец, выполненный по технологии малозаметности, является одним из самых больших и тяжеловооруженных кораблей в своем классе.
Мир
27.01.2019
Чехия расследует участие своих граждан в "ЛДНР"
Заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил информацию о расследовании и сообщил, что в феврале 2018 года один чешский гражданин был обвинен в терроризме.
Мир
27.01.2019
Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна
26 января президент Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.
Мир
26.01.2019
Во Франции началась новая волна протестов
Манифестанты, в частности, призывают президента страны Эмманюэля Макрона уйти в отставку.
Мир
26.01.2019
Кризис в Венесуэле: в ЕС сделали заявление
Евросоюз настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных президентских выборов.
Мир
26.01.2019
В Венесуэле отреагировали на ультиматум стран ЕС
Появилась реакция на требование Евросоюза и ряда стран срочно объявить новые президентские выборы в Венесуэле.
Мир
25.01.2019
Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook
Также основатель Facebook намерен ввести функцию шифрования сообщений
Мир
25.01.2019
Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, призвал к "большой мобилизации"
Маршрут и день мобилизации будут объявлены в воскресенье
Мир
25.01.2019
Трамп сделал экстренное заявление по "шатдауну"
Президент США одобрил возобновление работы правительства на три недели. Белый дом и Конгресс согласовали временный бюджет на это время.
Мир
25.01.2019
В Берлине продавали "поддельные картины Гитлера"
Полиция изъяла полотна, выставленные на аукционе, из-за подозрения, что они могут быть подделками.
Мир
24.01.2019
Александра Македонского могли похоронить заживо из-за редкого заболевания
Полотно "Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу" Автор: Генрих Семирадский
Мир
24.01.2019
В Брюсселе десятки тысяч школьников вышли на акцию протеста в защиту климата
Третий четверг подряд ученики школ Брюсселя вышли на улицы, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара.
Мир
24.01.2019
Конфликт в Венесуэле: кто за кого
Провозгласившего себя лидером страны оппозиционера Гуайдо поддержали 13 стран, президента Мадуро - шесть.
Мир
24.01.2019
Названа главная тема заседания Совета Россия-НАТО
НАТО попытается убедить РФ вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Мир
23.01.2019
В Испании тысячи таксистов вышли на протесты
Забастовки проходят в Мадриде и Барселоне. Число участников акции приблизилось к 30 тысячам.
Мир
23.01.2019
Миллиардер Безос запустил необычную ракету
Необычную ракету компания Blue Origin запустили уже 10 раз. Она предназначена для туристических суборбитальных полетов.
Мир
23.01.2019
В ресторане Женевы произошел взрыв
Причиной взрыва стало короткое замыкание. Оно привело к повреждению здания ресторана.
Мир
23.01.2019
Ежик от стресса потерял все иголки
В Британии животное проснулось раньше срока и от сильного переживания потеряло все иголки. Ежа нашел прохожий и отнес его к ветеринарам.
Мир
23.01.2019
Трамп признали Гуайдо президентом Венесуэлы
Ранее 23 января Хуан Гуайдо был приведен к присяге в качестве временного президента. Президент США официально поддержал его.
Мир
22.01.2019
Берлин пойдет навстречу США по Северному потоку-2
Германия намерена увеличить импорт американского сжиженного газа в качестве уступки в споре по российскому газопроводу.
Мир
22.01.2019
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Отношения стран могут нормализоваться, если России изменит внешнеполитический курс, уверен госсекретарь США.
Илон Маск стал героем новых мемов | США лишат режим Мадуро доходов − Болтон