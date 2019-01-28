В Канаде хоккеисты вышли в одежде с украинской символикой, а лед забросали колбасой

Источник: Українські новини

В канадском городе Давфин состоялась традиционная "Украинская ночь" (Ukrainian Night), во время которой хоккеисты местной команды "Давфин Кингз" (Dauphin Kings) вышли на лед в одежде с украинским трезубцем.

Городок Давфин – в провинции Манитоба, где много выходцев из Украины. Каждый год они организуют "Украинскую ночь", или "Вечер украинского наследия".

На этот раз право первого вбрасывания получил известный тренер Барри Троц. Однако бросал он не шайбу, а два куска колбасы.

Предки Барри Троц – тоже выходцы из Украины. А сам он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли – самый престижный трофей НХЛ с клубом "Вашингтон Кэпиталс". Перед тем как помощник тренера сборной Канады он побеждал на чемпионате мира 2003 года. Сейчас Барри Троц возглавляет "Нью-Йорк Айлендерс".

Во время перерыва в чемпионате на Матч всех звезд Барри Троц посетил городок Давфин. Он также вошел в раздевалку местной команды, которая и играла этот матч.

Кроме того, в матче во время "Украинской ночи" есть традиция забрасывать лед колбасой.