В Канаде нашли один из крупнейших в XXI веке алмазов размером с куриное яйцо

Источник: Українські новини

В Канаде нашли крупнейший в истории Северной Америки алмаз. Об этом сообщает Bloomberg.

На канадском руднике Diavik нашли крупнейший в истории Северной Америки алмаз. Он весит 552 карата (110,4 грамма).

Алмаз был найден в октябре на северо-западе Канады - в 150 милях от Северного круга. Это драгоценные камни имеет уникальный желтый цвет и текстуру. Правило, не кристально чистые но не белые алмазы стоят дешевле, однако этот считают особенным.

Размер алмаза почти с куриное яйцо.

Предыдущий самый большой алмаз нашли на этом же руднике. Он весил 187,7 карат.

Генеральный директор Dominion Шейн Дургин (Shane Durgin) сказал, что бриллиант - это качество драгоценных камней, что означает, что он подходит для ювелирных изделий, но дал несколько дополнительных деталей, которые помогут определить его ценность. Желтые камни обычно продаются со скидкой по сравнению с топовыми белками типа IIа, которые часто можно найти в лучших африканских рудниках. Тем не менее, высококачественные фантазийные яркие желтые или модные яркие желтые камни можно продать за премиум.

"Очень сложно дать приблизительную оценку. Все зависит, опять же, от резки и получающегося в результате камня", - сказал Дургин

По предварительным данным, этот алмаз занимает 7 место по размерам всех алмазов, найденных в 21 веке. Его внесли в ТОП-30 крупнейших драгоценных камень в истории. А крупнейший в мире алмаз нашли в Южной Африке в 1905 году. Он весил 3000 карат.