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13.04.2019

В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр

Источник: Корреспондент.net

В канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре. Здание полностью уничтожено огнем, сообщает пожарное отделение Гамильтона в субботу, 13 апреля.

Отмечается, что пожар в культурном центре на проспекте Кенилворт начался после полуночи по местному времени. Огонь вспыхнул на втором этаже и быстро распространился на крышу.

В итоге крыша и некоторые внешние стены здания рухнули. При этом пожарные смогли спасти соседние здания. Никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

В свою очередь Укринформ уточняет, что в культурном центре проходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона. Также в здании находилось отделение кредитного союза Будущность. Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

 

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