В Каннах состоялась премьера фильма о войне на востоке Украины

Источник: Українські новини

В Каннах на юбилейном 70-м кинофестивале состоялась премьера украинско-литовско-польско-французского фильма "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса о войне на востоке Украины.

Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.

"Это лишь третий раз, когда украинский кинематограф представлен в программе Двухнедельник кинорежиссеров. Горжусь тем, что имею отношение к двум из этих трех случаев!", - написал он.

В фильме "Иней" снялись звезды мирового кино Ванесса Паради, Анджей Хира и другие.

По сюжету, молодому литовскому парню Рокас однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Реальность оказывается гораздо жестче по сравнению с романтическими представлениями юноши.

Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО: местное население и военные способствовали съемочному процессу, наполняя картину подлинной правдой прифронтового жизни.

Влиятельное западное издание Libération внесло "Иней" до 20 фильмов, из-за которых стоит посещать кино в 2017 году, наряду с новыми лентами Мартина Скорсезе, Филиппа Гарреля, Лава Диаса и других.