В Карпатах повторно расцвела червона рута

Источник: Корреспондент.net

В соцсетях в пятницу, 14 сентября, появились фотографии червоной руты, которая второй раз за год расцвела у подножья Говерлы.

Осеннее цветение растения считается аномальным, так как обычно рута цветет в конце мая – в начале июня.

Червону руту называют еще рододендрон миртолистий (или восточнокарпатский). Это низкорослый стелющийся вечнозеленый куст, который в высокогорных долинах зацветает ярко-красным цветом (обычно в июне). Название rhododendron происходит от двух греческих слов - rhodos-роза и dendron-дерево (розовое дерево).