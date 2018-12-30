В Карпатах упал метеорит

"Сначала горец Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он отметил, что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж. Погасив огонь, Богдан нашел камень весом около двух килограмм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что журналисты проконсультировались с ученым, профессором Олегом Адаменко из Технического университета нефти и газа. Он подтвердил, что камень - действительно метеорит.

Находка оказалась хандритом - самым распространенным типом каменных метеоритов.

Отмечается, что в составе метеорита есть никель.

Сейчас находку передали в музей гуцульской магии.