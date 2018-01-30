30.01.2018
В Каталонии отложили выборы из-за отсутствия в стране единственного кандидата
Источник: Українські новини
Сегодня, 30 января, в Каталонии отложили избрание нового регионального президента после того, как Высший суд Испании заявил, что единственный кандидат Карлес Пучдемон до сих пор остается беглецом и скрывается в Бельгии.
Спикер парламента Роджер Торрент заявил, что никто не будет выдвигать альтернативного кандидата, так как партия Пучдемона имеет большинство в региональной ассамблее.
Решение региона вновь выбрать Пучдемона значит, что они будут продолжать настаивать на отделении от Испании.
Сотни протестующих собрались возле каталонского парламента в Барселоне во вторник, многие из них носили маски Пучдемона и скандировали "Пучдемон наш президент!".
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