В Каталонии отложили выборы из-за отсутствия в стране единственного кандидата

Источник: Українські новини

Сегодня, 30 января, в Каталонии отложили избрание нового регионального президента после того, как Высший суд Испании заявил, что единственный кандидат Карлес Пучдемон до сих пор остается беглецом и скрывается в Бельгии.

Спикер парламента Роджер Торрент заявил, что никто не будет выдвигать альтернативного кандидата, так как партия Пучдемона имеет большинство в региональной ассамблее.

Решение региона вновь выбрать Пучдемона значит, что они будут продолжать настаивать на отделении от Испании.

Сотни протестующих собрались возле каталонского парламента в Барселоне во вторник, многие из них носили маски Пучдемона и скандировали "Пучдемон наш президент!".